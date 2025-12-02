Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Anzeige

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.195,67 US-Dollar und damit -0,86 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.232,19 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,22 Prozent auf 58,12 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 57,99 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,92 Prozent auf 1.638,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.670,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 1,93 Prozent auf 1.451,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.424,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 62,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,17 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,37 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,40 Prozent auf 58,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,32 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,10 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,63 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,26 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,45 Prozent auf 4,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 4,12 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Lebendrindpreis um 1,94 Prozent auf 2,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:18 Uhr notiert der Maispreis 1,16 Prozent stärker bei 4,38 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,33 US-Dollar.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 2,70 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,21 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 1,79 Prozent auf 1,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,49 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,35 Prozent auf 11,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,28 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,80 Prozent niedriger bei 308,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 311,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,56 Prozent auf 0,52 US-Dollar, nach 0,52 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,49 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 19:09 Uhr auf 0,15 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,15 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,48 Prozent auf 4,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,34 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,80 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 19:10 Uhr werden 17,16 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (61,82 US-Dollar) geht es um -1,28 Prozent auf 61,02 US-Dollar nach unten.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 2,05 Prozent auf 99,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 97,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Reispreis bei 10,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,54 Prozent.

Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagabend nach. Um -0,74 Prozent auf 533,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 537,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch