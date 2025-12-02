Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’575 0.6%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9333 -0.1%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’212 -0.5%  Bitcoin 72’941 5.0%  Dollar 0.8029 -0.2%  Öl 62.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405Swiss Re12688156
Top News
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
HUGO BOSS-Aktie fällt: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
Wenig Bewegung bei Franken, Euro & Co. vor Fed
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
eToro entdecken
Marktbericht zu Rohstoffen 02.12.2025 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.195,67 US-Dollar und damit -0,86 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.232,19 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,22 Prozent auf 58,12 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 57,99 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,92 Prozent auf 1.638,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.670,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 1,93 Prozent auf 1.451,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.424,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 62,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,17 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,37 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,40 Prozent auf 58,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,32 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,10 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,63 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,26 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,45 Prozent auf 4,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 4,12 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Lebendrindpreis um 1,94 Prozent auf 2,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:18 Uhr notiert der Maispreis 1,16 Prozent stärker bei 4,38 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,33 US-Dollar.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 2,70 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,21 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 1,79 Prozent auf 1,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,49 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,35 Prozent auf 11,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,28 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,80 Prozent niedriger bei 308,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 311,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,56 Prozent auf 0,52 US-Dollar, nach 0,52 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,49 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 19:09 Uhr auf 0,15 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,15 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,48 Prozent auf 4,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,34 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,80 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 19:10 Uhr werden 17,16 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (61,82 US-Dollar) geht es um -1,28 Prozent auf 61,02 US-Dollar nach unten.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 2,05 Prozent auf 99,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 97,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Reispreis bei 10,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,54 Prozent.

Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagabend nach. Um -0,74 Prozent auf 533,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 537,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’201.75 10’676.73
Gold Krügerrand 1 oz 3’457.03 3’310.73
Gold Philharmoniker 1 oz 3’485.74 3’344.34
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 657.75 624.71
Goldbarren 250 g - philoro 27’498.88 26’716.74
Silber CombiBar® 100 g 271.83 174.08
Silber Maple Leaf 1 oz 55.58 47.11
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’724.60 1’472.82

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Kryptomarkt erholt sich nach Einbruch: Bitcoin erobert 92'000-Dollar-Marke zurück
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
So hat Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Burrys Portfolio in Q3 2025
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:43 Trump will internationalen Flughafen von Washington umbauen
21:25 GNW-News: AI-Media startet ADA Title II Compliance Initiative zur Unterstützung öffentlicher Einrichtungen bei der Einhaltung der WCAG-2.1-AA-Fristen
21:10 Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026
21:06 Devisen: Euro bei 1,16 Dollar wenig bewegt
20:07 EU einigt sich auf gemeinsame Anti-Korruptionsgesetze
19:59 WDH: Deutscher Mittelstand schickt Brandbrief an Bas
19:57 Rentenpaket/Meldeschluss am Mittag: Abweichler sollen Farbe bekennen
19:36 Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach kurzer Vortagsschwäche
19:33 ROUNDUP 2: Putin vor Ukraine-Verhandlungen mit Verbalattacke gegen Europa
19:27 GNW-News: eXp Realty expandiert in zwei neue europäische Märkte und plant einen dritten, was ein bedeutendes Jahr des globalen Wachstums markiert