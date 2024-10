Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Am Dienstagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,47 Prozent auf 2.754,46 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (2.741,54 US-Dollar).

Nach 33,64 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um 1,58 Prozent auf 34,17 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,54 Prozent auf 1.052,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.036,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:08 Uhr zieht der Palladiumpreis um 2,05 Prozent auf 1.242,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.217,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (71,42 US-Dollar) geht es um -0,26 Prozent auf 71,79 US-Dollar nach unten.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,38 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:00 Uhr auf 67,74 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 67,38 US-Dollar lag.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,40 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,71 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,70 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Maispreis um 0,67 Prozent auf 4,13 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,11 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 09:59 Uhr steht ein Plus von 0,38 Prozent auf 9,79 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 9,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,33 Prozent auf 304,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 304,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,43 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,43 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,91 Prozent auf 0,22 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,22 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 09:43 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,44 Prozent auf 2,27 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 09:57 Uhr wurde ein Preis von 56,27 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 56,27 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch