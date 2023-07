Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,06 Prozent auf 1.924,35 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 1.925,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 0,04 Prozent auf 23,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,08 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,33 Prozent auf 912,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 915,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -0,56 Prozent auf 1.245,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.252,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 77,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (78,47 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,81 Prozent auf 73,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 73,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 09:26 Uhr steht ein Plus von 2,19 Prozent auf 15,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 14,86 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,43 Prozent auf 2,65 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,58 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -0,78 Prozent auf 67,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 67,63 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 114,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (116,35 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch