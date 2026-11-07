|Rohstoffpreise aktuell
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07.11.2026 13:17:06
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
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Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.065,99 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.065,99 US-Dollar).
Redaktion Finanzen.net
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