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Rohstoffe im Blick 06.11.2026 13:17:06

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

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Im Minus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,62 Prozent schwächer bei 4.063,37 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.088,68 US-Dollar.

Nach 51,89 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagmittag um 0,27 Prozent auf 52,03 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,53 Prozent auf 1.530,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.522,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -2,05 Prozent auf 1.029,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.051,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 98,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 98,29 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 91,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,52 US-Dollar).

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 1,80 Prozent auf 3,39 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 0,43 Prozent auf 2,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,77 US-Dollar.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 3.830,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (3.889,00 Britische Pfund) ist das ein Abschlag von -1,52 Prozent.

Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 13:03 Uhr wurde ein Preis von 4,40 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 4,40 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,69 Prozent auf 319,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 317,20 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,50 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,40 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,95 US-Dollar am Vortag auf 3,01 US-Dollar nach oben (+2,00Prozent).

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 13:01 Uhr notiert der Milchpreis -0,11 Prozent niedriger bei 17,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 17,68 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 115,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,91 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,69 Prozent.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com

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