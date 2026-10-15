Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

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Rohstoffe im Blick 15.10.2026 13:17:06

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Im Plus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell1,25 Prozent höher bei 4.156,86 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.105,70 US-Dollar.

Nach 55,66 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 1,87 Prozent auf 56,70 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,47 Prozent auf 1.618,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.610,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 3,01 Prozent auf 1.130,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.097,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -1,49 Prozent auf 104,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 106,06 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 95,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,09 US-Dollar).

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,38 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 2,25 Prozent auf 4.414,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern notierte der Kakaopreis-Kurs noch bei 4.317,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,81 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,05 Prozent.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,77 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,22 Prozent.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,38 Prozent auf 368,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 370,10 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,82 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,14 Prozent auf 0,21 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,21 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,20 US-Dollar am Vortag auf 3,26 US-Dollar nach oben (+1,94Prozent).

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 13:01 Uhr notiert der Milchpreis -0,07 Prozent niedriger bei 15,04 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 15,05 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 126,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (130,24 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,64 Prozent.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com
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