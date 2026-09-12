Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

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Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.348,36 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.348,36 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 11:26 Uhr wurde ein Preis von 64,48 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 64,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Platinpreis bei 1.799,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.799,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.308,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.308,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch