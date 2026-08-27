|Rohstoffkurse im Fokus
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27.08.2026 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
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Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,21 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.603,37 US-Dollar, nach 4.593,69 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 0,54 Prozent auf 68,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 68,13 US-Dollar.
Zudem gibt der Platinpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -0,33 Prozent auf 1.830,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.836,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:07 Uhr steht ein Minus von -0,38 Prozent auf 1.324,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.329,00 US-Dollar.
Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 87,84 US-Dollar am Vortag auf 87,16 US-Dollar nach unten (--0,77 Prozent).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 10:11 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -1,12 Prozent auf 81,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 82,23 US-Dollar an der Tafel.
Nach 0,88 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagvormittag um -0,14 Prozent auf 0,88 US-Dollar gesunken.
Währenddessen wird der Maispreis bei 5,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,14 US-Dollar).
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,52 Prozent auf 12,48 US-Dollar, nach 12,54 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,70 Prozent auf 331,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 328,70 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar) geht es um -1,89 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten.
Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,74 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,18 US-Dollar stand.
Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,34 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:06 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,88 Prozent auf 110,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 112,54 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.ch
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