Silber: Pessimismus der Grossspekulanten lässt nach

Der am Freitagabend veröffentlichte Stimmungsbericht wies zudem ein Minus bei der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) von 232'682 auf 227'175 Futures (-2,4 Prozent) aus. Bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) grosser und kleiner Terminspekulanten war per Saldo ein kräftiger Zuwachs von 2'637 auf 4'578 Futures (+73,6 Prozent) zu beobachten. Hauptverantwortlich hierfür waren die Transaktionen der Grossspekulanten (Non-Commercials). Deren Netto-Short-Position (pessimistische Markterwartung) zog auf Wochensicht von minus 16'965 auf minus 14'833 Futures an, während bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) lediglich ein marginales Minus von 19'602 auf 19'411 Kontrakte (-1,0 Prozent) registriert worden war.Am Montagmorgen zeigte sich der Silberpreis mit etwas stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Mai) um 0,023 auf 16,63 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Schwächer nach Angriff auf Syrien

Auf die am Wochenende von den USA, Grossbritannien und Frankreich durchgeführten Militärschläge reagierte der Ölpreis überraschend "cool", da Russland bislang von Gegenangriffen abgesehen hat. Einen deutlich stärkeren Einfluss übte jedoch der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten aus. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich zwar in Kanada, Mexiko und in den USA die Gesamtzahl der Bohranlagen von 1'114 auf 1'110 reduziert, in den USA war hingegen ein Anstieg von 1'003 auf 1'008 Bohrlöcher registriert worden.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future (Mai) um 0,58 auf 66,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Juni) um 0,73 auf 71,85 Dollar zurückfiel.