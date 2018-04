Gold: Lethargie und Langeweile vor dem Wochenende

Weil von Donald Trump keine neuen Drohungen gegen Syrien und Russland bzw. China ausgesprochen wurden, haben die geopolitischen Sorgen spürbar nachgelassen. Eitel Sonnenscheint herrscht an den Finanzmärkten dennoch nicht. Im Zuge dieser Entspannung präsentierten sich sowohl die internationalen Aktienmärkte als auch der Dollar leicht erholt. Sobald Trumps Töne aber wieder lauter und agressiver werden, dürfte die Reaktion des Goldpreises nicht lange auf sich warten lassen, schliesslich wird das gelbe Edelmetall traditionell als wirksamer Krisenschutz wahrgenommen.Am Freitagnachmittag präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 14.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 0,70 auf 1.341,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende stabil

Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken. Vor einer Woche meldete das Unternehmen für Nordamerika (Kanada, Mexiko und USA) zwar einen Rückgang bei der Zahl aktiver Bohranlagen von 1.127 auf 1.114, in den USA war jedoch ein Zuwachs von 993 auf 1.003 Bohrlöcher registriert worden.



Am Freitagnachmittag präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 14.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future (Mai) um 0,09 auf 67,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Juni) um 0,05 auf 72,07 Dollar zurückfiel.