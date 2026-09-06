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06.09.2026 13:29:03
1400 Prozent Rendite mit Whisky - So verdienen Anleger am flüssigen Gold
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Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.