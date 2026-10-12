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12.10.2026 21:00:00
$4,000 Gold Could Be Wall Street's Next Big Buying Opportunity
dollar, surging Treasury yields and expectations of further Federal Reserve tightening weigh on the precious metal. But while speculative investors have been reducing their exposure, central banks and gold-backed exchange-traded funds continue accumulating bullion, raising an increasingly important question: Is gold entering a prolonged correction, or is the recent selloff creating another buying opportunity? Gold traded around…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. Am US-Aktienmarkt geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.