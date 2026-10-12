Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’864 0.6%  SPI 19’652 0.6%  Dow 51’824 0.3%  DAX 25’278 0.8%  Euro 0.9312 0.2%  EStoxx50 6’201 0.5%  Gold 4’164 -0.7%  Bitcoin 68’714 -1.0%  Dollar 0.8347 0.5%  Öl 106.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Euro und Franken unter Druck: Dollar profitiert von Europas Schuldenängsten
Trotz Risiken: UBS bleibt optimistisch für europäische Aktien
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Suche...
ETF Sparplan
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

12.10.2026 21:00:00

$4,000 Gold Could Be Wall Street's Next Big Buying Opportunity

Goldpreis
4163.88 USD -0.73%
Kaufen Verkaufen
Gold is struggling to regain its footing after retreating from September highs above $4,400 an ounce, as a stronger U.S. dollar, surging Treasury yields and expectations of further Federal Reserve tightening weigh on the precious metal. But while speculative investors have been reducing their exposure, central banks and gold-backed exchange-traded funds continue accumulating bullion, raising an increasingly important question: Is gold entering a prolonged correction, or is the recent selloff creating another buying opportunity? Gold traded around…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4’163.88 -30.58 -0.73

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.