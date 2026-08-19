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19.08.2026 22:00:00

$100 Diesel Cracks Signal a Much Tighter Oil Market Than Brent Suggests

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The oil market has remained complacent for months amid the worst disruption in global supply, with crude oil futures rarely topping $100 per barrel over the six months in which tanker traffic at the Strait of Hormuz is a trickle compared to pre-war levels. While market participants have been putting too much hope of a resolution of the conflict in their bets on future crude prices, product supply of the fuel of the economies – diesel – has been shrinking.     So much has the diesel market tightened in recent months that…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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