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Zurich Insurance Group Aktie 18377589 / US9898251049

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07.09.2026 14:23:39

Zurich will nachrangige Anleihe über 750 Mio Euro zurückzahlen

Zurich Insurance Group
31.50 EUR -0.32%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Zurich Insurance Group will per 1. Oktober eine nachrangige Anleihe der Zurich Insurance Company Ltd aus dem Jahr 2016 zurückzahlen. Der Bond hat ein Volumen von 750 Millionen Euro, wie der Versicherer mitteilte.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)

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