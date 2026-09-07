Zurich Insurance Group Aktie 18377589 / US9898251049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 14:23:39
Zurich will nachrangige Anleihe über 750 Mio Euro zurückzahlen
DOW JONES--Die Zurich Insurance Group will per 1. Oktober eine nachrangige Anleihe der Zurich Insurance Company Ltd aus dem Jahr 2016 zurückzahlen. Der Bond hat ein Volumen von 750 Millionen Euro, wie der Versicherer mitteilte.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.