Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf 200 Mio. CHF

Die Zur Rose Group AG hat aufgrund der regen Nachfrage die am 24. Oktober 2019 begebene öffentlichen Anleihe um 20 Mio. CHF auf insgesamt 200 Mio. CHF erhöht. Die finalen Konditionen der Erhöhung sehen wie folgt aus:



Emittentin Zur Rose Group AG

Emissionsbetrag 20 Mio. CHF (neues Total 200 Mio. CHF)

Kupon 2.50% p.a.

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 100%

Rückzahlungspreis 100%

Liberierung 21. November 2019

Notierung Die Notierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt

ISIN CH0505011897



Wie bereits angekündigt, wird der Nettoerlös der Anleihe von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung der Initiativen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sowie für weitere Unternehmenszwecke verwendet.



Ein Bankensyndikat, bestehend aus Credit Suisse als Sole Lead Manager sowie Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager, hat die Emission und Platzierung der Anleihe begleitet.







(Foto: © Doc Morris / Zur Rose AG)









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.