ZKB zahlt AT1-Anleihe zurück

Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) übt die Option zur Rückzahlung einer ausstehenden Additional-Tier-1-Anleihe (ISIN: CH0361532945) in Höhe von 750 Millionen Franken mit bedingtem Forderungsverzicht zurück. Die Rückzahlung entspreche dem Nennwert der Anleihe und den bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen Zinsen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Rückzahlung erfolgt laut den Angaben per Rückzahlungstermin am 30. Oktober 2026. Die ZKB treffe jeden Rückzahlungsentscheid jeweils individuell unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Marktbedingungen, dem regulatorischen Wert des Instruments sowie der eigenen Kapitalplanung, so das Communiqué.

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