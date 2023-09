ZKB will Bond-Ratingcoverage nach Rückzug der Credit Suisse ausbauen

Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) will gemäss einer Kundeninformation der Börsenbetreiberin SIX ihre Aktivitäten im Bereich der Anleiheratings ausbauen. Grund dafür sei der Wegfall der Bonitätseinstufungen durch die Credit Suisse und die daraus am Kapitalmarkt entstandene Unsicherheit, schreibt die SIX am Montagabend.

Mit dem von der ZKB geplanten Schritt soll die Qualifikation jener Bond-Emittenten für den Verbleib im Swiss Bond Index (SBI) sichergestellt werden, welche mit dem Wegfall der CS-Ratings die Kriterien dazu nicht mehr erfüllt hätten. Die CS habe den Rückzug Anfang September angekündigt, hiess es.

