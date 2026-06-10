ZKB platziert Bail-in-Anleihe über 500 Millionen Euro

Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank hat eine sogenannte Bail-in-Anleihe in Euro begeben. Diese hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und einen Coupon von 3,622 Prozent, wie die Bank am Mittwochnachmittag mitteilte.

Der Emissionspreis betrug 100 Prozent und die Liberierung soll am 17. Juni erfolgen. Unter der ISIN CH1515238637 wird die Anleihe an der Schweizer Börse SIX handelbar sein.

Der Bond wird dem Gone-concern-Kapital zugerechnet. Dieses müssen Banken laut Mitteilung aus regulatorischen Gründen vorhalten.

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