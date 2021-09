Zelis Payments Buyer, Inc. -- Moody's affirms Zelis B2 CFR; outlook stable

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter auf Erholungskurs befindet sich am Mittwoch die Wall Street. Am heimischen Aktienmarkt werden am Mittwoch kleinere Zuwächse verzeichnet, während der deutsche Leitindex deutlicher gewinnt. In Fernost tendierten die wichtigsten Indizes zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen - in Hongkong ruhte der Handel derweil.