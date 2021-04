West Virginia HDF - Housing Finance Bonds -- Moody's assigns Aaa to $30M West Virginia Housing Development Fund's Housing Finance Bonds, 2021 Series A; outlook is stable

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt wechselte vor dem Wochenende mehrmals die Richtung. Letztlich ging es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigte sich am Freitag ebenfalls volatil. An der Wall dominieren am Freitag die Bären. In Asien waren vor dem Wochenende kräftige Verluste zu sehen.