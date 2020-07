Vontobel Asset Management lanciert globalen Infrastruktur-Fonds

In Kooperation mit Duff & Phelps, einem der globalen Pioniere im Bereich Infrastrukturanlagen, lanciert Vontobel Asset Management den Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure.



Der Fonds verfolgt eine globale Infrastruktur-Anlagestrategie und einen Total-Return-Ansatz, der darauf abzielt, stabile Erträge, Kapitalzuwachs, geringes Risiko und langfristigen Inflationsschutz zu bieten. Aufgrund seines defensiven Aktiencharakters weist der Fonds konsistente Dividendenausschüttungen, tendenziell niedrige Drawdowns, und attraktive Diversifikationseigenschaften auf. Darüber hinaus werden ESG-Aspekte vollständig in den Investmentprozess integriert, indem der Schwerpunkt auf Corporate Governance, Kapitalverantwortung und nachhaltige Cashflows gelegt wird.



Der Fonds investiert weltweit in öffentlich gehandelte Eigentümer und Betreiber von physischen Infrastrukturanlagen, die wesentliche Dienstleistungen erbringen und stabile und vorhersehbare Cash-Flows über ganze Geschäftszyklen hinweg generieren. Über den Fonds erhält der Anleger Zugang zu Unternehmen, die von säkularen Trends wie dem Übergang zu erneuerbaren Energien, dem Ersatz alternder Infrastrukturen und der Modernisierung der Kommunikationstechnologie profitieren werden.



„Im gegenwärtigen ertragsschwachen Umfeld ist das Streben nach Rendite ungebrochen. Mit der Lancierung dieses Fonds wollen wir einen breiten Zugang zu stabilen Renditequellen und ein attraktives langfristiges Ertragswachstumspotenzial bei hoher Liquidität schaffen“, sagt René Weinhold, Head of Sales Deutschland & Österreich. „Wir freuen uns, bei der Lancierung dieses Fonds auf der Erfahrung von Duff & Phelps, einem führenden Investmentmanager für globale Infrastrukturanlagen seit dem Jahr 1932, aufbauen zu können. Der aktive und fundamentale Investitionsansatz des Unternehmens passt perfekt zu den Anlageüberzeugungen von Vontobel Asset Management“.





©

Vontobel









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.