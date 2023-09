Vontobel-Aktie fester: Vontobel platziert AT1-Anleihe über 400 Millionen Dollar privat bei Fonds

Die Papiere wurden über die Plattform Cosmofunding bei von Apollo Global Management verwalteten Fonds platziert.

Die Anleihen seien in zwei Tranchen zu jeweils 200 Millionen Dollar zu einem Ausgabekurs von 100 Prozent begeben worden, teilte der Vermögensverwalter am Freitag mit. Die Mindeststückelung beträgt 200'000 Dollar. Abgerechnet wurde am 28. September.

Die AT1-Anleihen verfügen über ein erwartetes "Baa2"-Rating von Moody's. Die Vontobel Holding AG wird von Moody's mit einem "A2"-Issuer Rating eingestuft. Nach der Platzierung der neuen AT1-Anleihen werde Vontobel die ausstehende AT1-Anleihe aus dem Jahr 2018 in Höhe von 450 Millionen Franken per 31.10.2023 kündigen, heisst es weiter.

AT1 nach Finanzkrise geschaffen

Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) sind nachrangige Anleihen, die nach der Finanzkrise von 2008 geschaffen wurden, um Banken vor dem Zusammenbruch zu schützen, falls diese in Schwierigkeiten geraten. Sie werden dem Kernkapital zugerechnet.

Das Segment der AT1-Anleihen war im Frühjahr in Verruf geraten, nachdem die Schweizer Finanzmarktaufsicht im Zusammenhang mit der Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS die Abschreibung der von der CS begebenen AT1-Anleihen verfügt hatte. Durch die Abschreibung wurde die übliche Vorrangstellung der Gläubigerinnen und Gläubiger eines insolventen Unternehmens aufgehoben, die normalerweise die Anleihegläubiger vor dem Aktionariat bevorzugen.

Vontobel-Aktien notieren an der SIX zwischenzeitlich 1,49 Prozent höher bei 54,60 Schweizer Franken.

