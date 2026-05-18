Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.2%  SPI 18’717 0.2%  Dow 49’525 0.0%  DAX 24’308 1.5%  Euro 0.9147 0.0%  EStoxx50 5’849 0.4%  Gold 4’538 0.0%  Bitcoin 59’969 -1.7%  Dollar 0.7850 -0.2%  Öl 110.9 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie angeschlagen: Neuer Kurs soll Trendwende bringen
Bayer-Aktie im Plus: Darolutamid erzielt überzeugende Resultate in Phase-II-Studie
UBS-Aktie in Grün: Fed erklärt Durchsetzungsmassnahmen wegen Archegos-Pleite für beendet
ams-OSRAM-Aktie letztlich mit Gewinnen: Unternehmen optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
Sonova-Aktie letztlich fester: Eigene Ziele im Geschäftsjahr 2025/26 erfüllt - Höhere Dividende vorgeschlagen
Suche...
eToro entdecken

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.05.2026 18:07:40

Vonovia platziert Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond

Vonovia
20.05 CHF 1.17%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Vonovia hat den Kapitalmarkt in Grossbritannien und Australien angezapft. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warum diese Aktien zur nächsten Milliardenchance im KI-Markt werden könnten
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone
Die Performance der Kryptowährungen in KW 20: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
ams-OSRAM-Aktie letztlich mit Gewinnen: Unternehmen optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
Michael Burry sieht KI-Blase aufziehen: Diese Aktien bevorzugt der Hedgefondsmanager
Anleger suchen Schutz vor KI-Schocks - und entdecken HALO-Aktien
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Top-Rankings

1.Quartal 2026: Diese Änderungen nahm George Soros in seinem Depot vor
Im ersten Quartal 2026: So investierte George Soros
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Berkshire Hathaway hat sein erstes 13F-Portfolio unter der alleinigen operativen Führung des neu ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 20: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.