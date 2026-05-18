Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.05.2026 18:07:40
Vonovia platziert Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond
DOW JONES--Vonovia hat den Kapitalmarkt in Grossbritannien und Australien angezapft. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.
Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 18, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich etwas stärker -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich am Montag mit kleinen Gewinnen. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die Wall Street steckt Verluste ein. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.