Vonovia begibt Anleihe im Volumen von 400 Mio. GBP, Kupon 5,50%, Emission war 8,3-fach überzeichnet

Die Vonovia SE hat am 11. Januar 2024 erstmals einen Bond in britischem Pfund begeben. Die Laufzeit der unbesicherten Anleihe beträgt 12 Jahre. Das Unternehmen erschliesst sich so Zugang zu neuen Investoren. Die Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. britischen Pfund (ca. 465 Mio. Euro) und einem Kupon von 5,50% (ISIN XS2749469115). Der Emissionspreis betrug 98,739%. Die Emission war 8,3-fach überzeichnet. Die nach Währungs­absicherung betragen die Finanzierungskosten der Anleihen nach Unternehmens­angaben 4,50%. Das Orderbuch belief sich im Peak auf 3,45 Mrd. GBP und war damit sektor­übergreifend das grösste Orderbuch einer Unternehmens­anleihe in GBP seit Juni 2020.



Die Anleiheemission wurde von BNP, Bank of America, Goldman Sachs und J.P. Morgan begleitet.



„Die hohe Nachfrage ist erneut ein Beleg für unseren hervorragenden Zugang zum internationalen Kapitalmarkt. Der Zeitpunkt ist günstig, um auf den Bondmarkt zurückzukehren. Wir nutzen das attraktive Fenster, das der Markt bietet“, sagt Philip Grosse, CFO von Vonovia.



Während das Unternehmen 2023 ausschliesslich besicherte Finanzierungen abgeschlossen hat, nutzt Vonovia nun die attraktiven Konditionen unbesicherten Kapitals: „Seit Dezember haben sich Zinsen und Spreads so entwickelt, dass Finanzanleihen wieder kompetitiv sind. Mit unserem Debüt auf dem britischen Markt haben wir zudem deutliche Arbitragevorteile von rund 30 Basispunkten gegenüber Eurobonds genutzt“, ergänzt Philip Grosse.



Vonovia will die zusätzliche Liquidität nutzen, um Finanzierungen, die ab 2025 fällig werden, abzulösen. „Wir haben bis einschliesslich des 1. Quartals 2025 alle unbesicherten Verbindlichkeiten gedeckt. Wir managen aktiv unsere Finanz-Verbindlichkeiten und erhöhen unsere Finanzstabilität insbesondere durch die lange Laufzeit der Anleihe weiter. Gleichzeitig verbreitern wir unsere Basis an Kapitalgebern“, so Grosse.



Foto: © Vonovia