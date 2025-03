Verve Group SE platziert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und kündigt Rückzahlung der Anleihen 2026 und 2027 an

Die Verve Group SE hat nach einem starken Book­building-Prozess erfolgreich neue vorrangig unbe­sicherte variabel verzins­liche künd­bare Anleihen (ISIN SE0023848429) im Wert von 500 Mio. Euro platziert. Das Framework umfasst 650 Mio. Euro.



Die Transaktion stiess auf eine starke Nachfrage von erstklassigen institu­tionellen Anlegern, vor allem aus Europa und den Vereinigten Staaten, was das Markt­vertrauen in die starken Geschäfts­grundlagen und die Wachstums­strategie von Verve stärkt. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 4 Jahren und einen variablen Kupon von 3M Euribor plus 4,00% p.a., was die Finanzierungskosten von Verve im Vergleich zu den Anleihen 2026 und 2027 erheblich senkt. Diese Refinanzierung führt zu jährlichen Zinskosteneinsparungen von rund 12,5 Mio. Euro, erhöht den freien Cashflow sofort, stärkt die finanzielle Flexibilität weiter und bietet zusätzliche Kapazitäten für Expansion und Schuldenabbau.



Der Erlös aus der Anleiheemission wird zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2026 und 2027 des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke des Unternehmens verwendet. Die bestehenden Anleihen werden zu einem Rückzahlungskurs von 102,344% bzw. 103,625% ihres Nennwerts zusammen mit aufgelaufenen, aber nicht gezahlten Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum zurückgezahlt. Der Rückzahlungstermin für die bestehenden Anleihen ist der 10. April 2025 und der Stichtag der 3. April 2025. Beide Rückzahlungen sind an die Bedingung geknüpft, dass die neuen Anleihen bis zum Stichtag für die Rückzahlung ausgegeben werden. Eine Mitteilung über die vorzeitige Rückzahlung wird den direkt registrierten Inhabern der bestehenden Anleihen ab dem 6. März 2025 zugesandt.



Christian Duus, CFO von Verve: „Nach der Veröffentlichung unserer starken Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 freuen wir uns, nun eine neue Anleihe im Wert von 500 Mio. Euro mit deutlich niedrigerem Zinssatz platzieren zu können, wodurch die gewichtete Marge um etwa 2,73% reduziert wird, was wiederum zu zusätzlichen freien Cashflows und einem höheren Gewinn pro Aktie führen wird. Ich möchte allen bestehenden und neuen Anleihegläubigern für ihre Unterstützung von Verve danken. Wir setzen unsere Strategie weiterhin um und konzentrieren uns auf organisches Wachstum und stärken unser einzigartiges Angebot für Kunden und Partner weiter.“



Die Abwicklung der Anleiheemission wird voraussichtlich am 1. April 2025 erfolgen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Zulassung der Anleihen zum Handel auf der Unternehmensanleihenliste der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.



Pareto Securities und ABG Sundal Collier fungierten im Zusammenhang mit der Anleiheemission als gemeinsame Bookrunner. Echt Corporate Advisory fungierte als Finanzberater für Verve. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå fungierte im Zusammenhang mit der Anleiheemission als Rechtsberater und Baker McKenzie fungierte als Rechtsberater für Verve.



Die Verve Group ist börsennotiert (WKN A3D3A, ISIN SE0018538068).



