UBS zahlt nachrangige Tier-2-Anleihe über 2 Milliarden Euro vollständig zurück

Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 2026 war am 13. Februar 2014 emittiert worden und wurde an der Schweizer Börse SIX gehandelt, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Der Coupon beträgt 4,75 Prozent (CH0236733827).

Nachrangige Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen der Anleger allerdings im Falle einer Insolvenz des Emittenten erst nach allen anderen Gläubigern bedient wird und somit ein höheres Verlustrisiko trägt. Während Tier-1-Anleihen dem Kernkapital der Bank angerechnet werden, zählen Tier-2-Anleihen zum Ergänzungskapital.

Zürich (awp)