UBP-Chefvolkswirt Patrice Gautry: Messlatte für EZB-Sitzung im September höher gelegt

Kommentar zur heutigen EZB-Sitzung von UBP-Chefvolkswirt Patrice Gautry:

„Die EZB hat die Tür zu einer Zinssenkung im September geöffnet und ist besorgt über das sich verschlechternde Umfeld im verarbeitenden Gewerbe. Anstatt einer Senkung der Leitzinsen heute, wird die EZB im September vielmehr ein vollständiges Umdenken und eine Neugestaltung ihrer monetären Instrumente und Massnahmen anbieten. Das Inflationsziel ist bereits symmetrisch geworden, was bedeutet, dass die EZB grosse Schwankungen um das 2%-Ziel herum akzeptieren wird und bei den Zinssätzen flexibler ist als im Rahmen des aktuellen Ziels, das durch die Inflation ‚nahe oder knapp unter 2%‘ definiert ist. In diesem Zusammenhang wird eine Verschärfung veranlasst, sobald die Inflation steigt und näher an 2% heranrückt. Da die Zinsen voraussichtlich im September sinken werden, wird die EZB ein gestaffeltes Zinssystem einführen, wie es in anderen Ländern (Schweiz, Schweden und Japan) zu beobachten ist. Dies könnte es der EZB ermöglichen, bei Bedarf weiter die Zinsen zu senken und die Auswirkungen negativer Zinsen auf die Rentabilität der Bank zu kontrollieren und zu bewerten. Darüber hinaus wird die EZB die Grundsätze ihrer QE neugestalten, wie Mario Draghi bereits in der Rede von Sintra angedeutet hat. Es könnten mehr Werte und neue Regeln in die Käufe einbezogen werden. Zudem könnte der Umfang und die Fälligkeit dieser Käufe letztendlich unter bestimmten Bedingungen im Zusammenhang mit dem Inflationsziel stehen. Auf diese Weise wird die EZB weniger Beschränkungen haben, um einzugreifen und einen langfristigen Ansatz verfolgen, der die Forward Guidance zu den Zinssätzen und/oder QE mit der Konvergenz der Inflation an das Ziel verbindet. Die Messlatte für die Sitzung der EZB am 12. September wurde damit höher gelegt.“





(Foto: Patrice Gautry © UBP)

(Foto: Patrice Gautry © UBP)







