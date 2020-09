Trafigura platziert Anleihe über 400 Millionen US-Dollar

Zürich (awp) - Der Rohstoff-Handelskonzern Trafigura hat eine fünfjährige Anleihe über 400 Millionen US-Dollar zum Emissionspreis von 100 Prozent ausgegeben. Die Rendite betrage 5,875 Prozent, teilte die niederländische Gesellschaft mit Sitz in Luzern und operativer Basis in London am Donnerstag mit.

Die Emission sei mehr als zwei Mal überzeichnet gewesen. Der Erlös wird den Angaben zufolge für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die lange Laufzeit der vorrangigen Anleihe werde es Trafigura ermöglichen, die Bilanz weiter zu stärken, heisst es weiter.

Die Transaktion wurde gemeinsam durch Citi, Credit Suisse, ING und die Standard Chartered Bank durchgeführt. Letztere fungierte als globaler Koordinator.

Zuletzt hatte Trafigura vor einem Jahr eine Anleihe über 55 Millionen Franken begeben.

