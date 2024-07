The Platform Group AG: Festlegung des Zinssatzes für die Anleihe 2024/2028 auf 8,875%

Die Unternehmens­anleihe 2024/2028 der The Platform Group AG ist auf reges Interesse von Investoren gestossen. Aufgrund der starken Nachfrage hatte die Gesellschaft die ursprüngliche Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beendet.



Der Zinssatz wurde nun auf 8,875% p.a. festgelegt. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Emissionsvolumen auf insgesamt 30 Mio. Euro begrenzt, es liegt damit über dem Zielvolumen von 25 Mio. Euro.



Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 11 . Juli 2024 vorgesehen.



Einen ausführlichen Check der The Platform Group-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:

www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“.



Eckdaten The Platform Group-Anleihe

Emittent The Platform Group AG Status unbesichert Kupon 8,875% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 26.06.-01.07.2024 Valuta 11.07.2024 Laufzeit 11.07.2028 Zielvolumen 30 Mio. Euro WKN / ISIN A383EW / NO0013256834 Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht norwegisches Recht Listing Open Market Frankfurt und Nordic ABM Börse Oslo Lead Manager Pareto Securities Trustee Nordic Trustee AS Financial Advisors bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland Internet /

Wertpapierprospekt corporate.the-platform-group.com/de/