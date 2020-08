TAG Immobilien begibt neue Wandelanleihe

FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG begibt eine vorrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von rund 450 Millionen Euro. Das Papier habe eine Laufzeit bis August 2026, teilte der Immobilienkonzern mit.

Den Inhabern der ausstehenden vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe im Volumen von 262 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2022 werde zugleich ein Angebot zum Ankauf der Papiere im Gesamtnennbetrag von bis zu 131 Millionen Euro gemacht. Dies soll im Wege eines modifizierten holländischen Auktionsverfahrens geschehen.

Die Nettoerlöse der Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen werden unter anderem für den Erwerb von mehr als 4.200 Einheiten zu einem Gesamtkaufpreis von 163 Millionen Euro verwendet.

Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden wandelbar sein in Stammaktien, die einem Anteil von rund 9,7 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen, oder sie können in bar zurückgezahlt werden. Die anfängliche Wandlungsprämie liegt zwischen 32,5 und 37,5 Prozent über dem Referenzkurs. Der Kupon liegt zwischen 0,375 und 0,875 Prozent und wird halbjährig nachträglich gezahlt.

August 20, 2020