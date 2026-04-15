Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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15.04.2026 18:08:42
Symrise investiert in US-Tiernahrungsbiotech Bond Pet Foods
DOW JONES--Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise baut sein Tiernahrungsangebot mit einer Investition in das US-Biotechunternehmen Bond Pet Foods aus. Das Unternehmen mit Sitz in Boulder, Colorado, stellt mithilfe von Präzisionsfermentation tieridentische Proteine für die Tierfutterindustrie her, wie Symrise mitteilte. Die Inhaltsstoffe werden in Futtermitteln, Leckerlis und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. Zur Höhe der Investition machte der DAX-Konzern keine Angaben.
"Die Partnerschaft unterstützt Symrise dabei, biotechnologiebasierte Zutaten zu entwickeln, die das Wohl von Haustieren und der Umwelt adressieren und stärkt damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sowie die führende Nachhaltigkeitsrolle von Symrise Pet Food", teilte der Konzern mit.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 12:09 ET (16:09 GMT)
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