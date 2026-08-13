Still und leise wächst Europa zusammen

Das Wachstumsproblem des Euroraums ist hinlänglich bekannt: Die Produktivität stagniert, die demografische Entwicklung verschärft sich und der Wettbewerbsdruck aus China nimmt zu.

Künstliche Intelligenz könnte zwar neue Wachstumsimpulse liefern, während die politischen Entscheidungsträger nach und nach Elemente des Draghi-Berichts von 2024 zur Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit umsetzen. Dennoch bleiben die Wachstumsaussichten verhalten. Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass der Euroraum in den kommenden fünf Jahren ein jährliches Wachstum von mehr als 1% erzielen wird. Im Gegenteil, es dürfte darunter liegen.

Konvergenz und Zusammenhalt

Weniger Beachtung findet hingegen, wie deutlich sich die Stabilität des Euroraums verbessert hat. In den vergangenen Jahren hat er eine Reihe schwerwiegender Belastungsproben überstanden, darunter die Pandemie, zwei Energieschocks und einen Zyklus drastischer Zinserhöhungen.

Betrachtet man den Euroraum als Ganzes, haben sich viele der wirtschaftlichen Unterschiede, die seine ersten beiden Jahrzehnte geprägt haben, verringert. Stattdessen rückt der Wirtschaftsraum in mehreren Bereichen enger zusammen.

Das Ergebnis ist eine Währungsunion, die zwar weiterhin mit erheblichen Wachstumsproblemen zu kämpfen hat, deren Auseinanderbrechen jedoch zunehmend unwahrscheinlich erscheint.

Die Konvergenz hat sich in drei Schlüsselbereichen vollzogen:

Wachstum: In den zehn Jahren vor der Pandemie schnitten die nördlichen Länder durchweg besser ab als die südlichen. Dieses Muster hat sich inzwischen umgekehrt. Das Wachstum in den einst krisengeschüttelten Peripherieländern - Portugal, Italien, Griechenland und Spanien - hat jenes in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich übertroffen. Die BIP-Niveaus gleichen sich an, wodurch eines der sichtbarsten Ungleichgewichte innerhalb der Währungsunion abgebaut wird.

Fiskalpolitik: Deutschlands fiskalische Expansion ist inzwischen in vollem Gange. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten weist das Land ein höheres Defizit auf als Italien und Spanien. Deutschlands Schuldenquote steigt und könnte, sollten sich die aktuellen Trends fortsetzen, innerhalb des kommenden Jahrzehnts die Spaniens überholen. Die Entwicklung der Staatsverschuldung in Frankreich und Belgien gibt ebenfalls weiterhin Anlass zur Sorge. In weiten Teilen des Euroraums erscheint die Schuldendynamik unter den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen jedoch tragbar.

Aussenhandelsungleichgewichte: Deutschland verzeichnet weiterhin einen Leistungsbilanzüberschuss, der jedoch nur noch etwa halb so gross ist wie vor einem Jahrzehnt. Noch wichtiger ist, dass Spanien und Italien keine anhaltenden Leistungsbilanzdefizite mehr aufweisen.

Verbesserte politische Infrastruktur

Die Konvergenz in diesem Bereich ist zum Teil auf politische Entscheidungen zurückzuführen. Das während der Pandemie aufgelegte Programm «Next Generation EU» (NGEU) schuf einen Präzedenzfall für grenzüberschreitende fiskalische Unterstützung in konjunkturellen Abschwüngen. Es läuft zwar in diesem Jahr aus, doch die Mittel dürften noch bis ins kommende Jahr hinein eingesetzt werden. Gleichzeitig scheinen die politischen Entscheidungsträger zunehmend bereit zu sein, gemeinsame Anleihen auch für andere Prioritäten zu nutzen - darunter Verteidigung und strategische Investitionen.

Der Markt für EU-Anleihen ist rasant gewachsen und zählt inzwischen zu den grössten Anleihemärkten der Welt. Wir rechnen zwar nicht mit der Einführung echter «Eurobonds», bei denen die Mitgliedstaaten gemeinsam für die Schulden der anderen haften. Doch auch ohne eine solche gemeinsame Haftung signalisiert der bestehende Rahmen eine grössere Bereitschaft zur Risikoteilung und stärkt den Eindruck eines engeren Zusammenhalts innerhalb der Union.

Gleichzeitig hat die geldpolitische Entwicklung der Europäischen Zentralbank in den vergangenen 15 Jahren ihre stabilisierende Rolle an den Staatsanleihemärkten weiter gefestigt. Auf Mario Draghis «Whatever it takes»-Moment im Jahr 2012 folgte die Einführung und Umsetzung einer Reihe von Programmen zum Ankauf von Vermögenswerten. Zuletzt hat die EZB mit dem «Transmission Protection Instrument» (TPI) ein Instrument geschaffen, das gezielt darauf ausgerichtet ist, eine Fragmentierung der Staatsanleihemärkte und damit verbundene Belastungen zu verhindern.

Risiken bleiben bestehen

Die zunehmende Annäherung innerhalb der Eurozone ist ein positives Signal, beseitigt jedoch nicht sämtliche Risiken. Schliesslich ist der Euroraum weiterhin weit davon entfernt, einen optimalen Währungsraum zu bilden.

Politische und strukturelle Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen fort. So ist die grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität nach wie vor deutlich geringer als zwischen den US-Bundesstaaten. Auch bei der Steuer- und Ausgabenpolitik liegt die Entscheidungsgewalt weiterhin überwiegend auf nationaler Ebene. Hinzu kommt, dass die überdurchschnittliche Entwicklung der Peripherieländer in den vergangenen Jahren teilweise durch die Ausgaben im Rahmen von NGEU unterstützt wurde. Dieser Impuls dürfte ab 2028 allmählich nachlassen.

Auch politische Entwicklungen können weiterhin für Volatilität sorgen. Mit Blick auf die wichtigen Wahlen im kommenden Jahr in Frankreich, Italien und Spanien gilt dies umso mehr. Ein wesentlicher Unterschied zu vor zehn Jahren besteht jedoch darin, dass heute keine der grossen politischen Parteien einen Austritt aus dem Euro ernsthaft verfolgt.

Trotz dieser Risiken erscheint der Euroraum heute deutlich stabiler als noch vor einem Jahrzehnt, als die Region mit einer existenziellen Krise konfrontiert war.

Implikationen für die Kapitalmärkte

Vor dem Konflikt im Iran war es der EZB weitgehend gelungen, die Inflation wieder auf ihr Zielniveau zu bringen. Mit einem Leitzins von 2% lag die Geldpolitik zudem auf dem neutralen Niveau.

Der erneute Energieversorgungsschock hat die EZB dazu veranlasst, den Leitzins wieder anzuheben. Wir rechnen derzeit mit höchstens einer weiteren Zinserhöhung zusätzlich zu der bereits erfolgten. Zwei Anhebungen insgesamt würden den Leitzins an das obere Ende des neutralen Zinskorridors von 1,75% bis 2,5% bringen.

Die zunehmende Konvergenz innerhalb des Euroraums und der robustere institutionelle Rahmen dürften es der EZB ermöglichen, den Risiken einer Fragmentierung und für die Finanzstabilität weniger Gewicht beizumessen. Stattdessen kann sie sich stärker auf ihr vorrangiges Ziel konzentrieren: die Sicherung der Preisstabilität über die Zinspolitik. Dies dürfte das Risiko verringern, dass der Euroraum in das von Disinflation geprägte Umfeld zurückfällt, das einen Grossteil des vergangenen Jahrzehnts bestimmt hat. Zugleich könnte es dazu beitragen, die Inflationserwartungen nachhaltig bei rund 2% zu verankern.

Da die Zentralbanken weniger stark in die Anleihemärkte eingreifen, gewinnen die Fundamentaldaten wieder an Bedeutung. Veränderungen der fiskalischen Aussichten finden sich dadurch in der Preisbildung wieder.

Die Spreads von Staatsanleihen des Euroraums waren in der Vergangenheit bereits enger. Dies könnte nun jedoch die erste Phase sein, in der eine mittelfristige Spreadverengung auch tatsächlich mit einer Angleichung der Fundamentaldaten unterlegt ist.

Daher behalten wir unsere positive Einschätzung zu Staatsanleihen der Peripherieländer bei, insbesondere mit Blick auf liquide Märkte wie Italien und Spanien. Darüber hinaus sehen wir EU-Anleihen als attraktive und qualitativ hochwertige Quelle potenzieller Carry-Erträge für unsere Portfolios.

Von Konstantin Veit, Portfolio Manager - European Rates, Nicola Mai, Portfolio Manager und Sovereign Credit Analyst, und Peder Beck-Friis, Economist, PIMCO

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