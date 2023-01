Stena emittiert 5-jährige High Yield-Anleihe, Rendite von ca. 8% erwaretet

Stena emittiert eine 5-jährige besicherte High Yield-Anleihe im Volumen von 325 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 8%. Stena ist das grösste schwedische Unternehmen, das sich in Privatbesitz befindet. Stena ist der weltweit führende Tanker- und Fährbetrieb, aber auch in den Bereichen Schiffscharter und Offshore-Bohrungen tätig. New York-Law, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, New York Law. Bookrunner J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup und Nordea.

Foto: © STENA