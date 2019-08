Starke Nachfrage nach Benchmark-Hypothekenpfandbrief der MünchenerHyp mit kurzer Laufzeit und deutlich negativer Rendite

-

Die Münchener Hypothekenbank eG hat gestern – am 250. Jahrestag des Pfandbriefs – erfolgreich einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief über 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren emittiert.Der Pfandbrief wurde international sehr stark nachgefragt. Das Orderbuch wurde bei knapp 900 Mio. Euro geschlossen. Der Kupon beträgt 0,01 Prozent. Die Rendite beläuft sich auf -0,567 Prozent. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 2 Basispunkten unter Swap-Mitte.„Die Münchener Hypothekenbank eG konnte im ersten Halbjahr 2019 ein kräftiges Wachstum in der gewerblichen Immobilienfinanzierung verzeichnen. Da diese Kredite im Vergleich zu Darlehen an Privatkunden eine wesentlich kürzere Laufzeit aufweisen, passt die heutige Benchmark-Pfandbriefemission hervorragend zu diesem Fälligkeitsprofil auf der Aktivseite. Wir freuen uns deshalb sehr über die immense Nachfrage der Investoren“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.Insgesamt wurden 30 Orders aus 13 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit 54 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland, gefolgt von Investoren aus Skandinavien (26 Prozent) sowie Zentral- und Osteuropa. (6 Prozent). Investorengruppen waren mit 47 Prozent des Emissionsvolumens Zentralbanken sowie Banken (27 Prozent) und Asset Manager (26 Prozent).Die Transaktion begleiteten Credit Suisse, DZ Bank, BayernLB und die Hessische Landesbank.Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.(Foto: © MünchenerHyp)