SIX nimmt Bond über 650 Millionen Euro zur BME-Finanzierung auf

Die SIX hat im Zusammenhang mit der Übernahme der Madrider Börse (BME) erstmals eine Euro-Anleihe platziert.

Der 0%-Eurobond hat ein Volumen von 650 Millionen Euro, eine Laufzeit bis Dezember 2025 und eine Rendite von -0,009 Prozent pro Jahr. Das um das mehr als 4-fache überzeichnete Angebot sei bei einer breit gestreuten institutionellen Anlegerbasis in verschiedenen Regionen auf reges Interesse gestossen, teilte die Börsenbetreiberin am Mittwochabend mit.

Die SIX will den Nettoerlös der Anleihe laut der Mitteiliung für die teilweise Rückzahlung seiner Brückenfazilität im Zusammenhang mit der BME-Übernahme nutzen. Die SIX hatte im Juni die BME für 2,75 Milliarden Euro gekauft und wurde damit umsatzmässig zur drittgrössten Börseninfrastrukturbetreiberin Europas.

rw/uh

Zürich (awp)