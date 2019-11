SINGULUS TECHNOLOGIES AG erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat beschlossen, Herrn Dr. rer. nat. Christian Strahberger (46) mit Wirkung vom 1. November 2019 zum Mitglied des Vorstands der SINGULUS TECHNOLOGIES AG zu bestellen.



Nach seinem Studium der Physik in Deutschland und den USA promovierte Herr Dr. Strahberger in Halbleiterphysik am Walter Schottky Institut (TU München). Ab 2001 war er für die Siemens AG und ab 2009 für das Maschinenbauunternehmen Voith tätig - zuletzt als Geschäftsführer einer im Maschinenbau tätigen Tochter. 2016 übernahm Herr Dr. Strahberger die Alleingeschäftsführung mit weltweiter Verantwortung bei dem Maschinenbauunternehmen SCHOTTEL GmbH.



Herr Dr. Strahberger wird bei SINGULUS TECHNOLOGIES im Vorstand die neu geschaffene Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Ein wichtiger Schwerpunkt seiner Aufgaben wird die Verantwortung für den Bereich Halbleiter sein, dessen Ausbau er in den nächsten Jahren weiter vorantreiben soll.



SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden.



Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse.





https://www.green-bonds.com/

(Foto: © SINGULUS TECHNOLOGIES)

(Foto: © SINGULUS TECHNOLOGIES)







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.