Sika-Aktie: Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt ging es am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht vollumfänglich halten und schloss nur knapp im Plus. Die Wall Street legte einen freundlichen Handelstag hin, besonders Tech-Werte erfreuten sich hoher Beliebtheit. An den Märkten in Fernost wurden zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne gemacht.