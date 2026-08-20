Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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20.08.2026 09:27:00
Sika-Aktie schwächer: Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro am Markt platziert
Sika hat eine Hybridanleihe im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro bei institutionellen Anlegern platziert.
Der Nettoerlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken, wie der Bauchemiehersteller am Mittwoch mitteilte. Dazu zähle die Finanzierung von ergänzenden Akquisitionen sowie der Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten.
Die beiden Papiere haben laut den Angaben erste Kündigungstermine 2032 und 2035. Die Transaktion sei zudem so strukturiert, dass sie von S&P eine 50%-Eigenkapitalanrechnung erhalte. S&P habe den Ausblick für Sika eben erst von 'negativ' auf 'stabil' angehoben, so das Communiqué.
Im SIX-Handel am Donnerstag verliert die Sika-Aktie stellenweise 0,30 Prozent auf 184,60 CHF.
Baar (awp)
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