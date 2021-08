Series 2008-1M WST Trust -- Moody's: No adverse rating impact on Series 2008-1M WST Trust following collateral substitution

Börse aktuell - Live Ticker

Die Märkte in Fernost müssen am Donnerstag Abschläge verbuchen. Der heimische Markt setzte sich zur Wochenmitte über die runde Marke von 12'500 Zählern hinweg. Der deutsche Leitindex konnte sich ins Plus vortasten. An den US-Börsen ging es am Mittwoch nach unten.