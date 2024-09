Semper idem Underberg: Kupon 5,75%-6,57%, Zeichnungsfrist 04.09.-20.09.2024

Nach der erfolgten Billigung des Wertpapier­prospekts durch die luxem­burgische Finanz­aufsichts­behörde CSSF kann die neue Unter­nehmens­anleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG ab, 4. September 2024, gezeichnet werden. Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 35 Mio. Euro.



Die Gremien des Traditionsunternehmens aus Rheinberg hatten die neue Emission am 30. August 2024 beschlossen. Sie ist Teil der kontinuierlichen Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.



Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgeführt – nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. „Als verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.



Umtauschprämie 10 Euro je Anleihe (1,0%)



Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 4. September 2024 beginnt auch die Umtauschfrist für die Inhaber der bestehenden sechsjährigen Anleihe mit Fälligkeit 2025. Bis voraussichtlich zum 20. September 2024, 18.00 Uhr (MESZ), kann diese Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) im Verhältnis 1:1 getauscht werden in die neue sechsjährige Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4).



Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg AG.



Zeichnung erstmals auch über Unternehmenswebsite



Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL: semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr MESZ) möglich. Die Anleihe kann ausserdem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ) gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schliessung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zu zeichnen.



Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.



Über die Semper idem Underberg AG:

Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.



Eckdaten der Semper idem Underberg-Anleihe 2024/2030

Emittent Semper idem Underberg AG Kupon 5,75%-6,75% p.a., wird am 25.09. festgelegt Status unbesichert Zeichnungsfrist über Underberg: 04.09.-20.09.2024,

über Börse: 11.09.-25.09.2024 Umtauschfrist 04.09.-20.09.2024 Umtauschprämie 10 Euro je Anleihe (1,0%) einmalig Valuta 02.10.2024 Laufzeit 02.10.2030 (6 Jahre) Stückelung 1.000 Euro Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A383FH4 / A383FH Listing Open Market Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Internet www.semper-idem-underberg.com



Foto: © Semper idem Underberg