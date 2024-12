Score Capital AG: Erfolgreicher Handelsstart der Score Capital-Anleihe 2024/27, Schlusskurs 101,45%

Die neue Unter­nehmens­anleihe 2024/27 der Score Capital AG, pan-euro­päischer Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen im Profi-Fussball, ist mit Kursen von deutlich über 100% erfolgreich an der Börse Frankfurt gestartet, der Schluss­kurs wurde mit 101,45%.



Das Volumen der Emission der Unter­nehmens­anleihe 2024/27 (ISIN DE000A383V65) beträgt 5 Mio. Euro. Erstmals richtete sich die Score Capital AG, die bereits durch die Emission einer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2020 und verschiedenen strukturierten Produkten über Kapitalmarkterfahrung verfügt, bei dieser Begebung auch an private Anleger.



„Mit der Emission unserer zweiten Unternehmensanleihe, die im Rahmen eines öffentlichen Angebots erfolgte, erweitern wir unseren Bekanntheitsgrad und finden weitere Beachtung an der Börse. Mit einem jährlichen Zins von 8% und einer Laufzeit von nur drei Jahren bieten wir Anlegern, die in die Assetklasse Fussball investieren wollen, eine attraktive Alternative. Es freut mich sehr, dass wir unser Etappenziel erfolgreich umgesetzt haben und weiteres Interesse an der Emission besteht,“ erläutert Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG.



Über Score Capital AG

Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen Fussballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für Profifussballvereine. Als Innovationsführer wurden mehr als 800 Transaktionen mit einem Volumen von 2,5 Milliarden EUR erfolgreich umgesetzt. Score Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs von Forderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie UEFA-Wettbewerben. Die Score Capital AG versteht sich im Wesentlichen als Händler von Fussballforderungen und erzielt Erträge u.a. aus dem An- und Verkauf der Forderungen. Seit Unternehmensgründung hat die Score Capital AG noch keinen einzigen Forderungsausfall zu verzeichnen.



Eckdaten der Score Capital-Anleihe 2024/27

Emittent Score Capital AG Zeichnungsfrist 19.11.-10.12.2024 (12.00 Uhr)

über Börse und Website Kupon 8,00% p.a. Laufzeit 3 Jahre ISIN / WKN DE000A383V65 / A383V6 Stückelung / Mindestanlage 1.000 Euro Volumen bis zu 20 Mio. Euro Internet / Wertpapierprospekt www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/



Foto: © pixabay