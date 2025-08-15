|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.08.2025 07:42:36
Santhera verlängert Wandelanleihe von Highbridge bis zum 30. September
Pratteln (awp) - Die Biotechnologiefirma Santhera hat sich mit ihrer Geldgeberin Highbridge über eine Verlängerung der Laufzeit einer privaten Wandelanleihe geeinigt.
Die Laufzeit des Papiers mit einem Volumen von 7 Millionen Franken wurde bis zum zum 30. September 2025 verlängert, teilte Santhera am Freitag mit. Der Ausübungspreis der Anleihe beträgt 10 Franken.
pre/ra
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI beendet Handel etwas höher -- DAX schliesst fester
Die asiatischen Börsen finden am Freitag keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag unbeständig. Der deutsche Aktienmarkt legte zu.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}