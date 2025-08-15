Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.08.2025 07:42:36

Santhera verlängert Wandelanleihe von Highbridge bis zum 30. September

Santhera Pharmaceuticals
15.17 CHF 21.27%
Pratteln (awp) - Die Biotechnologiefirma Santhera hat sich mit ihrer Geldgeberin Highbridge über eine Verlängerung der Laufzeit einer privaten Wandelanleihe geeinigt.

Die Laufzeit des Papiers mit einem Volumen von 7 Millionen Franken wurde bis zum zum 30. September 2025 verlängert, teilte Santhera am Freitag mit. Der Ausübungspreis der Anleihe beträgt 10 Franken.

pre/ra

