Santhera meldet Vollzug Umtauschangebot für Wandelanleihe per 4. Mai 2021

Pratteln (awp) - Das Biopharma-Unternehmen Santhera wird das im vergangenen März lancierte Umtauschangebot für seine 60 Millionen-Franken Wandelanleihe am 4. Mai vollziehen. Das Umtauschangebot wurde von Anleihensgläubigern mit einem Gesamtnennbetrag von gut 44,8 Millionen angenommen, was 74,7 Prozent der sich im Umlauf befindlichen 2017/22 Wandelanleihe entspricht, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Das Umtauschangebot soll gemäss Santhera nun am morgigen Dienstag vollzogen werden. Dann werde man auch den Wandelpreis bekannt geben. Das Umtauschangebot werde über das Bankensystem abgewickelt.

Inhaber von 2017/22 Wandelobligationen, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben, bleiben Anleihensgläubiger gemäss den Bedingungen der 2017/22 Wandelanleihe.

hr/uh