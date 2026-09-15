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Kapitalmassnahme 15.09.2026 11:00:00

Sandoz-Aktie etwas tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert

Sandoz-Aktie etwas tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert

Sandoz hat eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von 12 Jahren begeben.

Der Kupon beträgt 4,835 Prozent. Die Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Schulden.

Einschliesslich der neuen Anleihe erwartet Sandoz, den durchschnittlichen jährlichen Zinssatz auf den Bruttoschulden unter 4 Prozent zu halten, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Das Laufzeitenprofil der Schulden reiche damit bis 2038, während die durchschnittliche Laufzeit der Schulden bei rund sechs Jahren liege.

Sandoz strebt weiterhin ein Investment-Grade-Kreditrating an, hiess es weiter. An der Transaktion waren Bank of America, Mizuho und SEB als aktive Bookrunner sowie Citi, HSBC und Société Générale als passive Bookrunner beteiligt.

Im SIX-Handel am Dienstag verliert die Sandoz-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 66,40 Franken.

ra/cf

Basel (awp)

Weitere Links:

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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