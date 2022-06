Romande Energie plant Emission eines Greenbonds

Morges (awp) - Der Stromkonzern Romande Energie will in den kommenden Monaten erstmals eine Anleihe am Schweizer Kapitalmarkt platzieren. Dabei soll es sich um einen Greenbond handeln. Als Federführer wurde UBS bestimmt.

Der Emissionsbetrag stehe noch nicht fest, teilte der die Westschweizer Gesellschaft am Mittwochabend weiter mit. Die Transaktion werde aus einer öffentlichen vorrangigen, unbesicherten in Franken denominierten Anleihe mit einer langen Laufzeit bestehen. Romande Energie habe für die Emission von der Schweizer Rating-Agentur Fedafin das Rating "AA" erhalten.

Der Erlös werde es der Gruppe ermöglichen, die Produktionskapazitäten für erneuerbare Energien zu erhöhen. Im Rahmen der Investitionsstrategie sollen bis 2026 1,4 Milliarden Franken investiert werden.

pre/ys