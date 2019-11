Roche will Anleihen zurückkaufen

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche will verschiedene Anleihen zurückkaufen und dafür bis zu 2 Milliarden US-Dollar aufwerfen. Das Angebot sei am (heutigen) 19. November lanciert worden und dauere bis am 17. Dezember, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Das Angebot bezieht sich laut den Angaben auf sechs Anleihen von Roche und der Tochter Genentech mit Laufzeiten von 2021 bis 2039.

rw/