Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’909 -0.2%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’383 0.9%  Bitcoin 51’749 -1.2%  Dollar 0.8102 0.3%  Öl 87.2 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Lufthansa-Aktie im Blick: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt
Suche...
ETF Sparplan
Anleihe-Emission 10.08.2026 13:00:37

Roche sammelt Millionen über Dreifach-Anleihe ein

Roche sammelt Millionen über Dreifach-Anleihe ein

Roche sichert sich frisches Kapital.

Die Roche Kapitalmarkt AG (mit Garantie Roche Holding) emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse) SA, Deutsche Bank und UBS drei Anleihen (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:          365 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,7812% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        5 Jahre und 90 Tage, bis 26.11.2031
Liberierung:     26.08.2026
YTM:             0,7813%
Spread (MS):     +38 BP
Spread (Govt.):  +52 BP
ISIN:            CH1593191021
Rating:          Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 24.08.2026

2. Tranche
Betrag:          410 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,0950%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 26.08.2036
Liberierung:     26.08.2026
Spread (MS):     +45 BP
Spread (Govt.):  +71 BP
ISIN:            CH1593191039
Rating:          Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 24.08.2026

3. Tranche
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,3550%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        15 Jahre, bis 26.08.2041
Liberierung:     26.08.2026
Spread (MS):     +53 BP
Spread (Govt.):  +80 BP
ISIN:            CH1593191047
Rating:          Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 24.08.2026

mk/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Roche-Aktie letztlich kaum verändert: Zulassung für Vabysmo in China erhalten

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.