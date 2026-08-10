|Anleihe-Emission
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10.08.2026 13:00:37
Roche sammelt Millionen über Dreifach-Anleihe ein
Roche sichert sich frisches Kapital.
Die Roche Kapitalmarkt AG (mit Garantie Roche Holding) emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse) SA, Deutsche Bank und UBS drei Anleihen (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 365 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,7812% (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre und 90 Tage, bis 26.11.2031 Liberierung: 26.08.2026 YTM: 0,7813% Spread (MS): +38 BP Spread (Govt.): +52 BP ISIN: CH1593191021 Rating: Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.08.2026 2. Tranche Betrag: 410 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,0950% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10 Jahre, bis 26.08.2036 Liberierung: 26.08.2026 Spread (MS): +45 BP Spread (Govt.): +71 BP ISIN: CH1593191039 Rating: Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.08.2026 3. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3550% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 15 Jahre, bis 26.08.2041 Liberierung: 26.08.2026 Spread (MS): +53 BP Spread (Govt.): +80 BP ISIN: CH1593191047 Rating: Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.08.2026
mk/uh
Zürich (awp)
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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
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