Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’227 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’013 0.0%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’379 -0.1%  Gold 4’465 -0.2%  Bitcoin 65’660 0.1%  Dollar 0.8088 0.2%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Villars-Aktie verliert: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr
Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Barclays Capital: Underweight-Note für Swiss Re-Aktie
Suche...
Plus500 Depot
04.09.2026 09:57:36

Raiffeisen platziert Bail-In-Anleihe über 500 Millionen Euro

St. Gallen (awp) - Raiffeisen Schweiz hat eine Bail-In-Anleihe über 500 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe hat einen Coupon von 4,255 Prozent und eine Laufzeit bis 2034, wie die Bankengruppe am Freitag mitteilte.

Die Liberierung erfolge am 14. September. Die Anleihe werde unter der ISIN CH1579254470 an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Der erste Handelstag sei der 14. September, hiess es weiter.

Die Emission von Bail-In-Anleihen stärke die verlustabsorbierende Kapitalbasis von systemrelevanten Banken. "Bail-In-Anleihen richten sich aufgrund der Ausgestaltung beziehungsweise der Mindeststückelung von 100'000 Euro an institutionelle und professionelle Investoren." Von den Ratingagenturen Standard&Poor's (S&P) und Fitch werde ein "A"-Rating für diese Anleihe erwartet, schrieb Raiffeisen Schweiz weiter.

"Wir arbeiten systematisch daran, unseren Namen als Emittentin im Euroraum weiter zu stärken", erklärte Philipp Ackermann, Leiter Firmenkunden, Treasury und Markets a.i. und Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz, zur Emission.

jb/to

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk
RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RENK
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Gig ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.