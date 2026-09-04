Raiffeisen platziert Bail-In-Anleihe über 500 Millionen Euro

St. Gallen (awp) - Raiffeisen Schweiz hat eine Bail-In-Anleihe über 500 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe hat einen Coupon von 4,255 Prozent und eine Laufzeit bis 2034, wie die Bankengruppe am Freitag mitteilte.

Die Liberierung erfolge am 14. September. Die Anleihe werde unter der ISIN CH1579254470 an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Der erste Handelstag sei der 14. September, hiess es weiter.

Die Emission von Bail-In-Anleihen stärke die verlustabsorbierende Kapitalbasis von systemrelevanten Banken. "Bail-In-Anleihen richten sich aufgrund der Ausgestaltung beziehungsweise der Mindeststückelung von 100'000 Euro an institutionelle und professionelle Investoren." Von den Ratingagenturen Standard&Poor's (S&P) und Fitch werde ein "A"-Rating für diese Anleihe erwartet, schrieb Raiffeisen Schweiz weiter.

"Wir arbeiten systematisch daran, unseren Namen als Emittentin im Euroraum weiter zu stärken", erklärte Philipp Ackermann, Leiter Firmenkunden, Treasury und Markets a.i. und Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz, zur Emission.

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