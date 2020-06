RAG platziert Evonik-Wandelanleihe über 500 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die RAG-Stiftung hat eine Schuldverschreibung im Volumen von 500 Milionen Euro platziert, die in Aktien von Evonik wandelbar sind. Wie die Stiftung mitteilte, hat die Wandelanleihe eine Fälligkeit im Juni 2026. Die neuen Schuldverschreibungen werden den weiteren Angaben zufolge unverzinslich sein und zu 100,25 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von minus 0,04 Prozent jährlich entspricht.

Zudem hat die RAG-Stiftung rund 80 Prozent des ausstehenden Nennbetrags einer Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2021 zurückgekauft.

"Die erfolgreiche Platzierung der Umtauschanleihe in diesen turbulenten Zeiten zeigt die Attraktivität der Evonik für Investoren und ihr Vertrauen in die Qualität der RAG-Stiftung", so RAG-Finanzvorstand Jürgen-Johann Rupp. "Wir sind von der Stärke und der strategischen Ausrichtung der Evonik überzeugt und konnten mit der Begebung der neuen Anleihe bei gleichzeitigem Rückkauf der 2021 auslaufenden Anleihe die Wahrnehmung der RAG-Stiftung als aktiver Kapitalmarktteilnehmer erneut unter Beweis stellen."

June 10, 2020