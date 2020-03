PREOS baut Immobilienbestand um 1 Mrd. Euro aus und steigert Konzerngewinn deutlich

Die PREOS Real Estate AG (ISIN DE000A2LQ850) hat in 2019 den Immobilienbestand wie geplant um rund 1 Mrd. Euro ausgebaut und nach vorläufigen, noch untestierten Zahlen einen Konzerngewinn nach IFRS von rund 64 Mio. Euro nach 3,1 Mio. Euro im Vorjahr erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich 2019 auf ca. 110 Mio. Euro nach 5,7 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Diese Steigerung resultiert aus dem erwartungsgemässen starken Ausbau des Immobilienportfolios, der auch massgeblich zu einer Erhöhung der Bilanzsumme auf rund 875 Mio. Euro von 98,8 Mio. Euro zum Jahresende 2018 geführt hat.



Zu den im abgelaufenen Geschäftsjahr erworbenen Objekten gehören u.a. die Karstadt -Zentrale in Essen mit einer vermietbaren Fläche von rund 100.000 Quadratmetern, der rund 21.000 Quadratmeter grosse Access Tower in Frankfurt am Main und die über 30.000 Quadratmeter grosse Sky-Zentrale bei München.



Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Unterstützung der publity AG das Immobilienportfolio so zügig weiter ausbauen konnten und dadurch eine erhebliche Gewinnsteigerung erreicht haben. Auch künftig soll der Bestand deutlich wachsen, der Investitionsfokus liegt weiterhin auf deutsche Metropolen wie Frankfurt und München."



Über die PREOS Real Estate AG



Die PREOS Real Estate AG ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Massnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräussert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrössern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.





https://www.fixed-income.org/

(Foto: Frederik Mehlitz, CEO (Foto: Frederik Mehlitz, CEO

©

PREOS Real Estate AG)









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.